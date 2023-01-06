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Дальнее зарубежье 06.01.2023 14:07

Задержание одного из главарей мексиканского наркокартеля привело к настоящей войне на улицах города Кулиакан

Волна насилия охватила город Кулиакан на севере Мексики после того, как сотрудники органов правопорядка задержали Овидио Лопеса-Гусмана, сына отбывающего тюремный срок Хоакина "Чапо" Гусмана, главаря наркокартеля "Синалоа".

По сообщению латиноамериканских СМИ, вооруженные участники наркокартеля учинили стрельбу на улицах города, поджигали автомобили, которыми они блокировали дороги. Также совершены нападения на базу ВВС и международный аэропорт Кулиакана.

В город стянуты подразделения спецназа. По улицам сейчас разрешено перемещаться только военным и полицейским автомобилям, а также каретам скорой помощи.

"Мы продолжаем предпринимать действия, необходимые для восстановления порядка в городе", - прокомментировал ситуацию директор службы общественной безопасности мексиканского штата Синалоа Кристобаль Кастанеда.

Овидио Лопеса-Гусмана задерживали в Кулиакане в 2019 году, но тогда из-за поднявшейся волны насилия его быстро освободили.

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