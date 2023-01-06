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Бизнес и законодательство 06.01.2023 14:10

Президент Алиев открыл «Baki KOB evi»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии «Baki KOB evi» в Наримановском районе.

Как сообщает сайт главы государства, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов проинформировал президента о проведенной работе.

В «Baki KOB evi» предпринимателям будут оказываться свыше 150 услуг 29 государственными учреждениями и более 100 услуг 20 частными учреждениями. Предприниматели, в частности, могут обращаться по вопросам регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым ресурсам, налоговым, таможенным вопросам, подключению к ЖКХ, банковским, страховым и другим вопросам.

Кроме того, в зоне международной торговли, развития и логистики будет предоставляться широкий спектр услуг, связанных с таможенными и импортно-экспортными операциями.

На сегодняшний день в «KOB evi» в Хачмазском и Евлахском районах предпринимателям оказано свыше 170 тыс. услуг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 декабря 2017 года подписал указ о создании KOBIA при Минэкономики.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, KOBIA, ОТКРЫТИЕ

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