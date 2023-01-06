Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за 4 месяца

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Это минимальный показатель инфляции за четыре месяца.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре.
Несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще значительно превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.
Рост цен на энергоресурсы замедлился в декабре до 25,7% с 34,9% в ноябре. Между тем продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,8%, тогда как месяцем ранее рост составлял 13,6%, услуги - на 4,4% против 4,2%. Промышленные товары выросли в цене на 6,4%, тогда как месяцем ранее подъем составлял 6,1%.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после роста на 5% в ноябре.
В помесячном исчислении потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3%, показав снижение второй месяц подряд. Это является одним из ранних сигналов о том, что инфляция в регионе могла достигнуть пиковых значений, отмечает Trading Economics. В ноябре данный показатель снизился на 0,1%.
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