Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти днем в пятницу, реагируя на данные о снижении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подорожали на $0,46 (0,58%) - до $79,15 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,50 (0,68%) - до $74,17 за баррель.
Накануне обе марки подорожали на 1,1% на данных об изменении запасов энергоносителей в США. Тем временем за первые две сессии 2023 года цены на нефть упали примерно на 9%.
"Это был худший старт года для нефти за несколько десятилетий", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,43 млн баррелей.
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.
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