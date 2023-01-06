Инфляция в Украине в 2022г была 27,5%, ниже прогноза

Инфляция на Украине в декабре (к аналогичному месяцу 2021 года - ИФ) ускорилась до 27,5%, однако оставалась ниже октябрьского прогноза Национального банка (30%), свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор, обнародованный НБУ.
"Потребительская инфляция ускорилась (...) В то же время инфляция росла медленнее прогноза НБУ из-за расширения предложения продуктов питания, слабого потребительского спроса, укрепления наличного курса гривны и стабилизации инфляционных ожиданий", - говорится в обзоре.
Основными факторами роста инфляции являются нарушение цепей снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, а также дефицит электроэнергии, отмечает Нацбанк.
Нацбанк в середине октября сохранил прогноз инфляции по итогам 2022 года на уровне 30%, тогда как правительство в конце октября улучшило его с 30,1% до 29,3%.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция на Украине удвоилась до 10% с 5% в 2020 году. В 2019 году показатель был 4,1%.
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