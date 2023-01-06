Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере, в том числе по проекту 4-й линии газопровода в КНР

Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере, говорится в совместном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, посетившего Китай с государственным визитом 5-6 января.
Текст совместного заявления опубликован 6 января в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан". "Стороны отмечают значимость сотрудничества между Туркменией и Китаем в газовой области. Стороны подчеркивают, что формируется схема комплексного сотрудничества в данной области - производство, транспортировка по трубопроводу, торговля, финансирование и техническое обеспечение", - отмечается в совместном заявлении.
"Туркмения и Китай являются стратегическими партнерами в сфере энергетики. (. . .) Стороны в дальнейшем будут полностью выполнять действующие договоры, продвигать процесс переговоров по газовому сотрудничеству, ускорять реализацию второго этапа промышленной разработки газового месторождения Галкыныш, строительства линии D газопровода Туркмения - Китай и других крупных совместных проектов, активизировать сотрудничество в сфере газовой промышленности", - говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что президент Туркмении и председатель КНР по итогам переговоров в Пекине подписали соглашения о межгосударственном сотрудничестве, в частности, в сферах экономики и энергетики. Кроме того, между госконцерном "Туркменгаз" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в газовой сфере. CNPC подписала также меморандум о взаимопонимании с Международным университетом нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева.
Как ранее сообщалось, по трем ниткам (A, B и C) газопровода Туркмения -Узбекистан - Казахстан - Китай, введённого в декабре 2009 года, поставляется порядка 40 млрд кубометров туркменского природного газа в год.
Вопрос строительства четвертой линии (D) этого газопровода обсуждается на протяжении ряда лет. Ее пропускная способность составит 30 млрд кубометров газа в год.
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