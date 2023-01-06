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АПК 06.01.2023 17:12

Агросервис потратит около 1 млн манат на закупку сельхозтехники

ОАО «Агросервис» направит около 1 млн манат на закупку навесной и прицепной техники.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «GLOBAGRO» TARIM MAK. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1млн 81 тыс. 605,79 манат.

Р.Керимов

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Тэги: АПК, ТЕХНИКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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