Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022г вырос до рекордного показателя почти $3 млрд

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам 2022 года составил $2 млрд 991,99 млн, что на 10,3% больше показателя 2021 года, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
В AZPROMO агентству «Интерфакс-Азербайджан» отметили, что в декабре ненефтяной экспорт составил $303,48 млн (спад на 14,2% от показателя декабря 2021 года).
В целом, в четвертом квартале 2022 года ненефтяной экспорт составил $875,22 млн.
В 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года.
По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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