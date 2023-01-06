Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022г вырос до рекордного показателя почти $3 млрд

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам 2022 года составил $2 млрд 991,99 млн, что на 10,3% больше показателя 2021 года, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В AZPROMO агентству «Интерфакс-Азербайджан» отметили, что в декабре ненефтяной экспорт составил $303,48 млн (спад на 14,2% от показателя декабря 2021 года).

В целом, в четвертом квартале 2022 года ненефтяной экспорт составил $875,22 млн.

В 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков