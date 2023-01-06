В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 121 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 683, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 66 случаях.

За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 13 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 291 человек (+59 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 379 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 794 теста на коронавирус против 1 тыс. 846 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 439 тыс. 300 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде