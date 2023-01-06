Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Происшествия 06.01.2023 17:52

Четыре человека, тела которых были обнаружены в одной из квартир в Баку, скончались от отравления угарным газом – Генпрокуратура

Причиной смерти четырех человек, тела которых накануне были обнаружены в одной из квартир в Наримановском районе Баку, предположительно, является отравление угарным газом, сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Предположительно, инцидент (смерть граждан – ИФ) произошел из-за отравления угарным газом», - говорится в сообщении ведомства.

Опознаны все погибшие. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, это Кянан Назаров (1990 г.р.), Пярвин Сафарли (1991 г.р.), Кямран Аллахвердиев (2004 г.р.) и Кянан Салаев (2006 г.р.).

В ведомстве добавили, что разбирательство продолжается.

Накануне в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщали об обнаружении спасателями тел четырех человек в одной из квартир в Наримановском районе города Баку.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКУ, ИНЦИДЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до четырех человек Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до трех человек Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек В медучреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку - TABIB Состояние троих пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе оценивается как критическое Врачи оценивают состояние четырех пострадавших в результате взрыва в бакинском ночном клубе как очень тяжелое

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az