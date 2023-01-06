Четыре человека, тела которых были обнаружены в одной из квартир в Баку, скончались от отравления угарным газом – Генпрокуратура

Причиной смерти четырех человек, тела которых накануне были обнаружены в одной из квартир в Наримановском районе Баку, предположительно, является отравление угарным газом, сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
«Предположительно, инцидент (смерть граждан – ИФ) произошел из-за отравления угарным газом», - говорится в сообщении ведомства.
Опознаны все погибшие. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, это Кянан Назаров (1990 г.р.), Пярвин Сафарли (1991 г.р.), Кямран Аллахвердиев (2004 г.р.) и Кянан Салаев (2006 г.р.).
В ведомстве добавили, что разбирательство продолжается.
Накануне в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщали об обнаружении спасателями тел четырех человек в одной из квартир в Наримановском районе города Баку.
Р.Керимов
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