Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году является ложью - Минобороны

Заявление армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году является ложью и носит дезинформационный характер, сообщает министерство обороны Азербайджана. «Официальная информация о потерях нашей армии регулярно публикуется в азербайджанских СМИ. Армянская пресса пытается представить как боевые потери нашей армии даже граждан, умерших по разным причинам после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию подобного рода», - отмечается в сообщении. Б.Рустамбеков

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