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Социум 06.01.2023 18:32

Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году является ложью - Минобороны

Заявление армянских СМИ о потерях азербайджанской армии в 2022 году является ложью и носит дезинформационный характер, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Официальная информация о потерях нашей армии регулярно публикуется в азербайджанских СМИ. Армянская пресса пытается представить как боевые потери нашей армии даже граждан, умерших по разным причинам после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию подобного рода», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИООБРОНЫ, ПОТЕРИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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