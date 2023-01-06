Минобороны Азербайджана опровергает утверждения об обстреле сельхозтехники в Ходжавендском районе в зоне ответственности РМК

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле в пятницу сельскохозяйственной техники в Ходжавендском районе в зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента. «Информация о том, что 6 января в 13:00 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по технике, осуществляющей сельскохозяйственные работы, в населенном пункте Черякли Ходжавендского района в зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента - абсолютная ложь», - говорится в сообщении военного ведомства. «Категорически опровергаем эту информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана. Б.Рустамбеков

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