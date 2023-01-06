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Оборона 06.01.2023 19:15

Минобороны Азербайджана опровергает утверждения об обстреле сельхозтехники в Ходжавендском районе в зоне ответственности РМК

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения об обстреле в пятницу сельскохозяйственной техники в Ходжавендском районе в зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента.

«Информация о том, что 6 января в 13:00 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по технике, осуществляющей сельскохозяйственные работы, в населенном пункте Черякли Ходжавендского района в зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента - абсолютная ложь», - говорится в сообщении военного ведомства.

«Категорически опровергаем эту информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИООБРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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