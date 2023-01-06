В Ереване заявили об устранении Турцией запрета на прямые грузовые авиаперевозки с Арменией

Армения и Турция устранили препятствия для осуществления прямых авиагрузоперевозок, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Турецкая сторона сегодня проинформировала нас об устранении запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Осуществление прямых грузовых авиаперевозок является одной из договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции 1 июля 2022 года", - сказал Унанян.

По его словам, Ереван ожидает, что следующая договоренность - об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих стран - также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки.