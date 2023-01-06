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Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

ТЭК 06.01.2023 19:41

Нефть ускорила подъем

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, продолжая восстанавливаться после резкого обвала в начале первой недели нового года.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,11 (1,41%) - до $79,80 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,01 (1,37%) - до $74,68 за баррель.

За первые две сессии 2023 года цены на нефть упали примерно на 9%, показав худший старт года за несколько десятилетий, отмечает MarketWatch.

"Обвал цен в начале недели был вызван опасениями по поводу спроса на фоне последней волны заражений COVID-19 в Китае. Однако мы не думаем, что это задаст тон всему году, и ожидаем возникновения дефицита поставок на глобальном рынке не позднее середины года", - отметила аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Восстановление котировок в четверг и пятницу поддерживают данные о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США.

Как стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики, товарные запасы бензина в стране на прошлой неделе снизились на 346 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,43 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти тем временем увеличились на 1,69 млн баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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