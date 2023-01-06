NIB выделит 100 млн евро Enefit Green на ветро- и гелиостанции в Литве, Эстонии и Финляндии

Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB) выделит 100 млн евро компании Enefit Green, "дочке" эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia, на строительство ветропарков в Литве и Финляндии и фотоэлектрической электростанции в Эстонии.
Согласно сообщению на сайте NIB, достигнуто соглашение с компанией о предоставлении соответствующего кредита сроком на 12 лет, из средств которого в 2023-2025 годах будет финансироваться до 50% стоимости трех новых проектов Enefit Green.
Вейко Раймас, член правления и главный финансист Enefit Green, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что кредит NIB является одним из источников финансирования проекта, который поможет реализовать планы компании по увеличению производства электроэнергии в 4 раза к 2026 году.
"Мы инвестируем около 1,5 млрд евро, чтобы была возможность поставлять большой объём дешевой возобновляемой энергии в Эстонию и соседние страны. Мы будем опираться на средства инвесторов, денежный поток от операционной деятельности и заемные средства для реализации плана", - сказал Раймас.
Мощность Кельмского ветропарка (Kelme I) в Литве составит до 80 МВт, окончание его строительства намечено на первый квартал 2025 года. Стоимость проекта, по информации NIB, составляет 134 млн евро без учета затрат на подключение к электросетям.
Ветропарк Tolpanvaara в Финляндии будет иметь мощность 72 МВт, он будет построен ко второму кварталу 2024 года. Стоимость проекта - около 91 млн евро.
Фотоэлектрическая станция Пуртсе (Purtse) в Эстонии стоимостью около 20 млн евро будет введена в эксплуатацию, как ожидается, в середине 2023 года. Ее мощность составит 32 МВт.
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