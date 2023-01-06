Власти Украины распространили на 2023г нулевые квоты на экспорт газа, мазута и угля

Правительство Украины сохранило на 2023 год нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения и ряда других товаров.

Соответствующее постановление N1466 от 27 декабря о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, опубликован на сайте Кабмина.

Согласно документу, помимо газа, сохранены нулевые квоты на экспорт жидкого топлива (мазута), пищевой соли, антрацита, каменного угля и полученных из него брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, а также золота и серебра в необработанном или полуобработанном виде и в виде порошка

Кроме того, обнулены квоты на экспорт отходов и лома драгметаллов, которые, согласно предыдущему аналогичному постановлению, на 2022 год были установлены на уровне 2 тонны. В то же время размер квоты на экспорт коксующегося угля (только марки "К") увеличен до 600 тыс. тонн - с 200 тыс. тонн в аналогичном постановлении на предыдущий год.

Правительство Украины продлило на январь-февраль 2023 года запрет на экспорт топливной древесины, древесной щепы или стружки, после чего экспорт этих товаров выводится из списка лицензируемых.