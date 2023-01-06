Ракета SpaceX Falcon 9 в понедельник выведет на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в понедельник должна вывести на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила британская компания в пятницу.
Запуск планируется осуществить 8 января в 23:55 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 40 Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Орбитальная группировка OneWeb в настоящий момент состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.
Этот запуск станет вторым для ракет SpaceX в рамках контракта с OneWeb. Первый запуск был осуществлен в декабре прошлого года с помощью ракеты Falcon 9, тогда на орбиту было выведено 40 аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.
По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Южной Европы и Австралии.
С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.
4 марта он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.
В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с американской компанией SpaceX, французской Arianespace и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.
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