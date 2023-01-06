США выделяют Украине пакет военной помощи на $3 млрд

США выделяют Украине пакет военной помощи на более чем $3 млрд, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу.
Во время пресс-брифинга Жан-Пьер заявила, что США выделяют "более чем $3 млрд на военную помощь Украине".
В крупнейший, по словам Жан-Пьер, пакет помощи для Украины войдут 50 унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, 138 армейских грузовых фургонов HMMWV, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц. В списке значатся зенитные ракеты RIM-7, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS (количество не уточняется).
Также в пакет помощи войдут различные артиллерийские снаряды, ракеты, винтовки, пулеметы.
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