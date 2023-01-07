Путин впервые за много лет встретил Рождество в храме в Московском Кремле

Президент Росии Владимир Путин впервые за много лет встретил Рождество в Москве, посетив службу в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Кадры с главой государства показал телеканал "Россия 1" (ВГТРК).
Президент посетил службу один. Его встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.
Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.
До сих пор в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Владимир Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.
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