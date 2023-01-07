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Происшествия 07.01.2023 10:26

На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в 06:31 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 14 км.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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