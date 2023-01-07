На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксированы в 06:31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 14 км. В.Алиев

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