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Дальнее зарубежье 07.01.2023 11:02

Республиканец Маккарти избран новым спикером Палаты представителей американского Конгресса

После длительных баталий внутри республиканкой партии в ходе 15-го раунда голосований Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей американского Конгресса.

Ранее Маккарти не набирал необходимых 218 голосов членов законодательного органа. Во время последнего голосования шесть конгрессменов не поддержали ни одного из кандидатов, что повозило Маккарти избраться на пост спикера, хотя за него проголосовали только 216 законодателей.

Маккарти с избранием поздравил президент США Джо Байден. "Джилл (супруга президента - ИФ) и я поздравляем Кевина Маккарти с его избранием спикером Палаты представителей. Как я сказал после промежуточных выборов, я готов работать с республиканцами, когда смогу, и избиратели ясно дали понять, что они ожидают, что республиканцы также будут готовы работать со мной. Теперь, когда определилось руководство Палатой представителей, пришло время начать этот процесс", - говорится в заявлении Байдена.

Экс-президент Дональд Трамп написал в соцсети: "Процесс выбора "спикера", каким бы безумным он ни казался, сделал все это намного масштабнее и важнее, чем если бы все делалось более традиционным способом. Поздравляем Кевина Маккарти и нашу великую Республиканскую партию!"

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Тэги: США, КОНГРЕСС, МАККАРТИ


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