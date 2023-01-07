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Дальнее зарубежье 07.01.2023 11:38

Финляндия готова передать Украине танки Leopard, но есть одно условие

Финляндия готова отправить Украине часть своих танков Leopard 2. Однако сначала такое решение должны принять другие европейские государства, и тогда Хельсинки к ним присоединятся.

Такое заявление сделал глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хяккянен в комментарии MTV Uutis. Он сказал: "Если Европа вдруг начнет давать Украине танки в больших масштабах, Финляндия должна быть частью этого. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас собственная обороноспособность как приграничной с Россией страны всегда является приоритетом".

По словам Хяккянена, у многих европейских стран есть больше возможностей по предоставлению военной техники Украине, нежели у Финляндии. Глава Комитета по обороне также подчеркнул важность решения отправить для ВСУ БМП Bradley и Marder, а также легкие танки. Эту технику поставят США, Германия и Франция соответственно.

Соглашение об экспорте вооружения запрещает любой другой стране предоставить эту технику Украине без разрешения Германии. Но Берлин пока не выдает его.

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что танки не поставляют с целью избежать войны НАТО и России.

В.Алиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ


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