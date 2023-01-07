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Внешняя политика 07.01.2023 12:19

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана отправится в Турцию

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 8 января отправится в турецкую Анталью для участия в 13-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Об этом сообщает отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят также председатель Комитета по культуре Ганира Пашаева, депутаты Ильхам Мамедов, Анар Мамедов и Айдын Гусейнов, руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Делегация примет участие в обсуждении вопросов повестки 13-ой пленарной сессии АПА и изложит позицию азербайджанской стороны.

В рамках визита председатель парламента Азербайджана проведет ряд встреч с руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВИЗИТ


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