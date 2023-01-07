Новоизбранный спикер палаты представителей намерен прекратить расточительные траты США

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил во время заседания палаты представителей, что намерен остановить "расточительные" расходы Вашингтона и рост госдолга страны.

"Нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью, которой они заслуживают", - сказал спикер. По его мнению, для этого нужно "прекратить расточительные расходы Вашингтона", снизить цены на продовольствие, топливо, автомобили и жилье.

Как сообщает Fox News, Маккарти также согласился отказаться от любых переговоров о расходах с сенатом до тех пор, пока сенат не примет свои собственные законопроекты о расходах, а также согласился не увеличивать лимит долга без сокращения расходов или других реформ, создать комитет для изучения использования правительства в качестве оружия против граждан США и гарантировать, что никакие счета не будут вынесены на обсуждение, пока не пройдет не менее 72 часов.

Члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали республиканца Кевина Маккарти новым спикером палаты представителей Конгресса. Маккарти получил 216 голосов.

В.Алиев