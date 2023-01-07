Apple отказалась от разработки популярной модели iPhone

Партнеры Apple в производственной цепочке получили уведомление об отмене разработки iPhone SE 4. Об этом со ссылкой на источники сообщает известный инсайдер и аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо.
По данным Куо, изначально Apple планировала выпустить iPhone SE 4 и испытать на нем чип для обработки сигнала сотовой связи собственного производства, чтобы понять, стоит ли его использовать в iPhone 16. Однако у Apple возникли сомнения относительно того, что их собственный модуль связи сможет выдать мощность, соответствующую аналогичному решению от компании Qualcomm, чипами которой сегодня пользуется производитель iPhone.
Аналитик TF International Securities считает, что главным образом в сложившейся ситуации выиграет компания Qualcomm, поскольку Apple придется искать поставщиков модулей связей среди сторонних производителей. Скорее всего, этим сторонним производителем станет именно Qualcomm.
При этом, по данным Куо, Apple не хочет использовать чипы Qualcomm в iPhone SE 4. То есть, скорее всего, Apple в принципе отказалась от разработки этой модели как минимум до 2025 года.
В.Алиев
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