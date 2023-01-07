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Регион 07.01.2023 14:24

В Иране казнили еще 2 участников протестных акций

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении еще двух участников протестных акций, охвативших страну с сентября прошлого года на фоне смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини.

Агентство Mizan, близкое к судебным органам Ирана сообщает, что Мохаммад Мехди Кереми и Сеид Мухаммед Хусейни были признаны виновными в убийстве 3 ноября сотрудника сил безопасности в городе Кередж провинции Альборз.

В деле фигурировали 16 участников протестов, пятеро из которых были приговорены к высшей мере наказания за "нападение на сотрудников сил правопорядка" и "нарушение общественного порядка".

Приговор о отношении трех подсудимых был позднее отменен в связи с недостаточностью доказательной базы, в связи с чем было инициировано повторное судебное разбирательство. Еще 11 фигурантов дела были приговорены к "длительным срокам лишения свободы".

Масштабные протесты захлестнули Иран после известия о гибели Махсы Амини 17 сентября.

Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТ, КАЗНЬ


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