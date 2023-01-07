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СНГ 07.01.2023 15:09

Патриарх Кирилл: русские и украинцы - это один народ

Русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает канал "Россия 1".

"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря", - подчеркнул священнослужитель.

По словам патриарха, подобная огромность всегда "вызывала страхи и зависть у окружающих".

При этом на Украине, как считает патриарх Кирилл, добиваются создания цивилизационной предпосылки для разделения людей.

"Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом..." - резюмировал глава Русской православной церкви.

В.Алиев

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Тэги: ПАТРИАРХ, КИРИЛЛ, РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ

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