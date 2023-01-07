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Регион 07.01.2023 15:56

Иран сократил поставки газа в Турцию на 70% из-за проблем в ГТС

Поставки иранского газа в Турцию с 1 января 2023 года сократились на 70% по отношению к плану из-за неисправности в иранской газотранспортной системе (ГТС), сообщает турецкая государственная компания Botas.

В сообщении отмечается, что иранская сторона работает над скорейшим решением проблемы.

Botas заверяет, что предпринял все меры для предотвращения неблагоприятного эффекта на газоснабжение страны в зимний период и дополнительные потребности будут покрыты за счет подземных хранилищ.

Иранский газ обеспечивает более 15% газового баланса Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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