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Дальнее зарубежье 07.01.2023 16:39

Байден зимой намерен объявить, что будет баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели объявить, что принял окончательное решение добиваться переизбрания в 2024 году, сообщает в субботу издание The Hill со ссылкой на источники.

"Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, он объявит об этом в феврале", - отмечается в статье. По информации The Hill, затем, в апреле, Байден собирается повторить это заявление "в более официальной обстановке".

При этом советники Байдена, по данным источников, уже проводят совещания по поводу подготовки цифровых материалов о будущей предвыборной кампании Байдена.

The Hill поясняет, что во время рождественских каникул президент США обсудил свои планы с родственниками.

Байден после избрания президентом в 2020 году, неоднократно говорил, что, вероятно, будет добиваться переизбрания. Однако каждый раз он давал понять, что окончательное решение еще не принял.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, БАЙДЕН, ПЛАНЫ


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