Состоятся совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Состоятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции "WINTER-2023". Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции. Военнослужащие ВC Азербайджана уже находятся в Карсе. "Добро пожаловать, наши братья, мы желаем Вам удачи в учениях "Зима-2023", - говорится в сообщении. В.Алиев

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