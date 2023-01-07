Состоятся совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Состоятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции "WINTER-2023".
Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Военнослужащие ВC Азербайджана уже находятся в Карсе.
"Добро пожаловать, наши братья, мы желаем Вам удачи в учениях "Зима-2023", - говорится в сообщении.
В.Алиев
Инфляция в Украине в 2022г была 27,5%, ниже прогноза
Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере, в том числе по проекту 4-й линии газопровода в КНР
NIB выделит 100 млн евро Enefit Green на ветро- и гелиостанции в Литве, Эстонии и Финляндии
За минувшие сутки в Азербайджане от коронавируса скончались еще 4 человека
На Каспии произошло землетрясение
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Польша работает над формированием коалиции для передачи Украине танков Leopard 2
Очередная встреча в формате «Рамштайн» по обороне Украины состоится 20 января
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают