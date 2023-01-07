За минувшие сутки в Азербайджане от коронавируса скончались еще 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 120 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 803, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 121 случае.
За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались четыре человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 17 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 382 человека (+91 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 404 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 459 теста на коронавирус против 2 тыс. 794 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 441 тыс. 759 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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