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Дальнее зарубежье 07.01.2023 21:00

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 13 января. Это следует из программы международной организации, опубликованной на сайте ООН.

"13 января. Брифинг. Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в программе.

До этого постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ сообщал, что Совбез ООН 12 января обсудит ситуацию на Украине. Он отметил, что обсуждение ситуации в этой стране не ограничится указанным заседанием.

В.Алиев

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, УКРАИНА


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