Очередная встреча в формате «Рамштайн» по обороне Украины состоится 20 января

Ближайшее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января 2023 года, сообщается на сайте Министерства обороны Германии.
На своей первой международной телефонной конференции в новом году, которая состоялась в пятницу, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поговорила с министром обороны США Ллойдом Остином, обсудив, среди прочего, текущую военную ситуацию в Украине и то, как координировать дальнейшую военную поддержку обороны Украины в рамках подготовки к предстоящему заседанию Контактной группы.
По ее словам, стороны также обсудили поставки в Украину боевых машин пехоты. "Соединенные Штаты поставят боевые машины Bradley, Германия поставит до 40 БМП Marder от промышленности и, соответственно, из запасов Бундесвера. Боеприпасы для БМП первоначально будут поставляться из запасов Бундесвера. Их дополнит запланированная поставка нашими французскими союзниками бронированных разведывательных машин. В сочетании с примерно 100 основными боевыми танками и БМП советского производства, которые мы предоставили вместе с нашими союзниками, эти значительно укрепит боеспособность Вооруженных сил Украины", - отметила министр.
По словам Ламбрехт, Германия также проведет необходимое обучение, а также поставит запасные части и проведет техническое обслуживание как систем Patriot, так и Marder.
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