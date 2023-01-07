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Дальнее зарубежье 07.01.2023 22:39

Польша работает над формированием коалиции для передачи Украине танков Leopard 2

Правительство Польши ведет переговоры с представителями других стран о создании коалиции для снабжения Украины тяжелой техникой, в частности танками Leopard 2, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую тяжелую технику», - сказал Моравецкий, сообщает Wyborcza.pl.

Он также отметил, что самостоятельно, вне возможной коалиции, Польша не планирует передавать Украине немецкие танки Leopard 2.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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