Польша работает над формированием коалиции для передачи Украине танков Leopard 2

Правительство Польши ведет переговоры с представителями других стран о создании коалиции для снабжения Украины тяжелой техникой, в частности танками Leopard 2, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую тяжелую технику», - сказал Моравецкий, сообщает Wyborcza.pl.
Он также отметил, что самостоятельно, вне возможной коалиции, Польша не планирует передавать Украине немецкие танки Leopard 2.
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