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Дальнее зарубежье 08.01.2023 09:05

Не менее 17 человек стали жертвами автоаварии в Китае

По меньшей мере 17 человек погибли, более 20 человек получили ранения в результате ДТП на юго-востоке Китая.

Авария произошла в воскресенье на территории уезда Наньчан провинции Цзянси, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.

Подробности ДТП не приводятся. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

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Тэги: КИТАЙ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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