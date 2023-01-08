Акар выразил благодарность азербайджанскому народу за помощь турецким солдатам

"В этот знаменательный день, когда мы чтим память наших шехидов Сарыкамыша, с уважением и благодарностью вспоминаем братский народ Азербайджана, который оказал помощь нашим солдатам, вынужденно находящимся в тяжелых условиях на острове Наргин, руководствуясь принципом "один народ, два государства".

С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по случаю 108-й годовщины битвы при Сарыкамыше.

Министр национальной обороны Турции отметил также, что Турция продолжает "поддерживать правое дело своих друзей, братьев и союзников", в частности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Азербайджана и Ливии.

В.Алиев