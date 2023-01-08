Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Внешняя политика 08.01.2023 12:16

Акар выразил благодарность азербайджанскому народу за помощь турецким солдатам

"В этот знаменательный день, когда мы чтим память наших шехидов Сарыкамыша, с уважением и благодарностью вспоминаем братский народ Азербайджана, который оказал помощь нашим солдатам, вынужденно находящимся в тяжелых условиях на острове Наргин, руководствуясь принципом "один народ, два государства".

С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по случаю 108-й годовщины битвы при Сарыкамыше.

Министр национальной обороны Турции отметил также, что Турция продолжает "поддерживать правое дело своих друзей, братьев и союзников", в частности Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Азербайджана и Ливии.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az