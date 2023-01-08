В Германии задержаны граждане Ирана, готовившие теракт

Двух человек задержали в городе Кастроп-Рауксель в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ - цианида и рицина, сообщает Tagesschau.

32-летний гражданин Ирана планировал осуществить теракт, для чего приобрел цианид и рицин. При этом издание не уточнило, что конкретно планировал сделать подозреваемый.

Также задержали еще одного мужчину, который приходится первому подозреваемому братом, сообщает телекомпания WDR.

Как уточняет WDR, информированный источник предупредил спецслужбы о подготовке теракта с использованием отравляющих веществ. Сотрудники провели обыски по месту проживания иранца. Обнаруженные химикаты изучат специалисты.

По данным Института Роберта Коха, рицин значится как "биологическое оружие". Его изготавливают из семян клещевины. Его воздействие на организм приводит к летальному исходу в течение 36-72 часов.

В.Алиев