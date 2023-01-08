Южная Корея может приобрести израильскую систему обнаружения дронов

Вооруженные силы Южной Кореи изучают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников под названием Sky Spotter. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском Минобороны.

По сведениям агентства, речь может идти о покупке системы Sky Spotter, которую разработала компания Rafael Advanced Defense Systems.

Данная система, упомянутая в статье, рассчитана на раннее обнаружение и отслеживание воздушных объектов, включая беспилотные летательные аппараты.

Также Sky Spotter под силу выявить воздушные змеи и шары.

Закупки могут начаться из-за критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников Северной Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал подготовиться к войне после вторжения беспилотников КНДР.

В.Алиев