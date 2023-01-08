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Дальнее зарубежье 08.01.2023 14:26

Китай после трех лет ограничений начал открывать границы для путешественников

Китайские власти в воскресенье приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg.

Так, с 8 января лицам, прибывающим в Китай, более не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. Однако за 48 часов до прибытия им необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР.

В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. Вместе с тем жители материкового Китая вновь могут получать загранпаспорта и туристические визы.

Однако, отмечает в свою очередь Associated Press, пока можно ожидать лишь очень ограниченного восстановления международного авиасообщения Китая.

Также в воскресенье власти возобновили пассажирское сообщение по сухопутным и морским маршрутам между материковой частью КНР и специальным административным районом Гонконг. Однако путешественникам понадобится отрицательные результаты тестов на COVID-19 за 48 часов до поездки. Также правительство ввело ограничения на ежедневное число людей, которые могут перемещаться между материковым Китаем и Гонконгом.

Отмена многих ограничений на поездки вступила в силу после того, как накануне в Китае начался ежегодный 40-дневный период путешествий, приуроченный к Лунному Новому году, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года. В это время в Китае происходит крупнейшая в мире ежегодная миграция населения, которое разъезжается по родным местам или путешествует по стране с родственниками.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом китайская экономика показывала наиболее низкие темпы роста почти за пятьдесят лет. Однако в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

США, Великобритания, Индия, Япония, Италия, Испания, Канада, Австралия, Германия и Швеция объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, за все время пандемии в КНР диагностировали примерно 482 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. летальных исходов от последствий заражения.

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Тэги: КИТАЙ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ

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