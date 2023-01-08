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Регион 08.01.2023 15:11

Полиция Армении начала задержания участников акции протеста возле российской военной базы в Гюмри

Силы спецназа полиции Армении начали задержание участников митинга у 102-ой российской военной базы в городе Гюмри на севере республики. В отделения полиции доставлены 65 человек.

Как передал корреспондент "Интерфакса", полиция предупредила о незаконности акции, требуя прекратить ее, в ответ демонстранты стали выкрикивать антироссийские лозунги.

Как сообщалось, ранее полиция оцепила территорию военной базы, где проходит акция протеста. Собравшиеся требуют "разблокировать Лачинский коридор", будто бы перекрытый азербайджанской стороной с 12 декабря (речь идёт о мирной акции азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди), хотя на самом деле ни о какой блокаде речи нет, а автомобили, принадлежащие российским миротворцам, ежедневно беспрепятственно проезжают через территорию проведения акции.

Акция у 102-ой российской военной базы, в которой участвуют около 200 человек, организована "Национально-демократическим полюсом", который включает ряд партий, в том числе, "Сасна црер", захвативших в 2016 году здание полиции в Ереване.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БАЗА, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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