В НАТО отклонили запрос Сербии о введении контингента полиции в Косово

Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) решила отказать Сербии в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию. Об этом в эфире pink.rs информировал сербский президент Александр Вучич.
Стало известно об ответе альянса на запрос Белграда в воскресенье, 8 января.
"Они в своем тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, которое и я получил, ответили, что считают, что нет необходимости в возвращении армии Сербии..." - пояснил Вучич.
Также президент Сербии обратил внимание, что в НАТО сослались на резолюцию 1244 СБ ООН.
Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона.
В.Алиев
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