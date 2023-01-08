В НАТО отклонили запрос Сербии о введении контингента полиции в Косово

Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) решила отказать Сербии в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию. Об этом в эфире pink.rs информировал сербский президент Александр Вучич.

Стало известно об ответе альянса на запрос Белграда в воскресенье, 8 января.

"Они в своем тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, которое и я получил, ответили, что считают, что нет необходимости в возвращении армии Сербии..." - пояснил Вучич.

Также президент Сербии обратил внимание, что в НАТО сослались на резолюцию 1244 СБ ООН.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона.

В.Алиев