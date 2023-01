Азербайджанская шахматистка выиграла турнир в Китае

В китайском городе Сиань завершился международный турнир по быстрым шахматам The Belt and Road to World Chess Womans Summit, в котором принимала участие сильнейшая азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде (2348).

Г.Мамедзаде, набрав 8,5 балла за 11 туров, стала обладательницей золотой медали. Она по дополнительным показателям опередила Бибисару Ассаубаеву из Казахстана.

Участницы играли с контролем времени 10 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Всего в турнире принимали участие 12 шахматисток, которые играли в один круг.

В.Алиев