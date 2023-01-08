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Дальнее зарубежье 08.01.2023 17:33

40 человек погибли при столкновении двух автобусов в Сенегале

В Сенегале в результате столкновения двух автобусов 40 человек погибли и более 70 получили травмы, сообщает издание Senenews со ссылкой на свои источники.

Авария произошла рано утром в области Кафрин в 250 км к юго-востоку от Дакара. Автобус, следовавший из столицы Сенегала, столкнулся с другим автобусом, двигающимся из Кедугу.

Как уточняет портал Dakaractu со ссылкой на данные полиции, предварительной причиной аварии считается повреждение шины у одного из автобусов, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом лоб в лоб.

Президент Сенегала Маки Салл заявил, что в связи с ДТП решил объявить трехдневный национальный траур с 9 января, передает Agence Anadolu.

В.Алиев

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Тэги: СЕНЕГАЛ, ДТП, АВТОБУСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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