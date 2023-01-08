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Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

ТЭК 08.01.2023 18:22

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и Европы

Государственная компания Saudi Aramco снизила цены на ключевой сорт нефти для Азии в январе на 2,20 - 3,25 доллара за баррель. Такой шаг, по мнению аналитиков, свидетельствует о слабом региональном спросе.

Сейчас цена находится на минимальном уровне с ноября 2021 года. Такое изменение цены соответствует прогнозам нефтепереработчиков и трейдеров о возможном удешевлении нефти на 2,10 доллара. Также Saudi Aramco снизила цены на поставки в северо-западную Европу и Средиземноморский регион. Благодаря этому затраты и для клиентов из США остались неизменными.

Саудовская Аравия продает около 60% экспорта сырой нефти в Азию по долгосрочным контрактам, цены по которым пересматриваются ежемесячно. Крупнейшими покупателями считаются Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Большинство нефтяных трейдеров ожидают, что цены во II квартале года займут прежний уровень, если вспышка COVID-19 в Китае уменьшится, а российские поставки сократятся из-за санкций.

В прошлом месяце ОПЕК+ принял решение сохранить добычу сырой нефти стабильной после снижения ее на 2 миллиона баррелей в день в октябре. Группа должна встретиться в следующий раз в июне, хотя аналитики считают, что она может собраться раньше, если цены будут падать.

В.Алиев

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Тэги: АРАВИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, АЗИЯ, ЕВРОПА


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