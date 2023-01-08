В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 105 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 908, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 120 случаях.

За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 20 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 404 человека (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 484 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 472 теста на коронавирус против 2 тыс. 459 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 443 тыс. 931 тест на COVID-19.

В.Алиев