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Карабах 08.01.2023 19:58

Армянского жителя Карабаха, обратившегося за помощью к Азербайджану, отправили из Шуши в Ханкенди

Армянин, проживающий на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, который подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Армянскому жителю Карабаха предоставили еду и сигареты, к нему отнеслись с заботой.

Сегодня из Шуши, с территории проведения акции на дороге Ханкенди-Лачин, этого армянского мирного жителя отправили в Ханкенди. Он поблагодарил экоактивистов и выразил признательность азербайджанской стороне.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта для гуманитарных целей. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШУША, КАРАБАХ, ХАНКЕНДИ


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