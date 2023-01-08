Армянского жителя Карабаха, обратившегося за помощью к Азербайджану, отправили из Шуши в Ханкенди

Армянин, проживающий на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, который подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Армянскому жителю Карабаха предоставили еду и сигареты, к нему отнеслись с заботой.

Сегодня из Шуши, с территории проведения акции на дороге Ханкенди-Лачин, этого армянского мирного жителя отправили в Ханкенди. Он поблагодарил экоактивистов и выразил признательность азербайджанской стороне.

Этот факт еще раз продемонстрировал гуманную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта для гуманитарных целей. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджана.

В.Алиев