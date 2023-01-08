Армянского жителя Карабаха, обратившегося за помощью к Азербайджану, отправили из Шуши в Ханкенди

Армянин, проживающий на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, который подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил помощи, передан российским миротворцам на дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста экоактивистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Армянскому жителю Карабаха предоставили еду и сигареты, к нему отнеслись с заботой.
Сегодня из Шуши, с территории проведения акции на дороге Ханкенди-Лачин, этого армянского мирного жителя отправили в Ханкенди. Он поблагодарил экоактивистов и выразил признательность азербайджанской стороне.
Этот факт еще раз продемонстрировал гуманную позицию Азербайджана, мирный характер акции и то, что дорога открыта для гуманитарных целей. С другой стороны, обращение армянского жителя для помощи является примером ситуации, в которой остаются 25-30 тысяч армян, ставших заложниками Рубена Варданяна в Карабахе. Их благополучие и безопасность зависят только и только от Азербайджана.
В.Алиев
Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и Европы
Инфляция в Украине в 2022г была 27,5%, ниже прогноза
Туркмения и Китай активизируют сотрудничество в газовой сфере, в том числе по проекту 4-й линии газопровода в КНР
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Азербайджанская шахматистка выиграла турнир в Китае
За минувшие сутки в Азербайджане от коронавируса скончались еще 4 человека
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО
Глава национального собрания Франции приедет в Ереван
Премьер Швеции отверг возможность выполнения всех условий Анкары для вступления его страны в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают