Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Дальнее зарубежье 08.01.2023 20:48

Премьер Швеции отверг возможность выполнения всех условий Анкары для вступления его страны в НАТО

Стокгольм не хочет или не может исполнить требования Турции, которая та выдвинула как условие одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон.

"Турция подтверждает, что мы выполнили условия, на которые мы согласились. Но турки также хотят вещей, которые мы не можем или не хотим дать им", - приводят слова премьера Швеции в воскресенье западные СМИ.

При этом Кристерссон выразил уверенность, что Турция даст согласие на вступление Швеции в альянс.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Из 30 государств НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запрет на поставки оружия Анкаре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, ТРЕБОВАНИЯ


Похожие новости


Глава МИД Турции подверг критике отказ Швеции выслать турецкого журналиста, обвиняемого в соучастии в попытке переворота Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции обсудят в Бухаресте вопросы членства в НАТО Позиция Швеции по курдам замедляет процесс ее вступления в НАТО, переговоры продолжатся в декабре - Эрдоган Чавушоглу считает недостаточными действия Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО Темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от действий этих двух стран - Эрдоган Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az