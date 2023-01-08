Глава национального собрания Франции приедет в Ереван

Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве сообщила о планах посетить Армению. Об этом она написала в воскресенье в Twitter. Вместе с Брон-Пиве Армению посетит группа французских депутатов. Отдел новостей

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