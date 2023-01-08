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Дальнее зарубежье 08.01.2023 21:00

Глава национального собрания Франции приедет в Ереван

Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве сообщила о планах посетить Армению.

Об этом она написала в воскресенье в Twitter.

Вместе с Брон-Пиве Армению посетит группа французских депутатов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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