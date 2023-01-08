Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО: в настоящее время обсуждается отправка систем противовоздушной обороны совместного производства, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования помощи с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем", - сказал министр.

При этом Таяни с сожалением отметил, что "даже перемирие Путин заключил во внутренних целях и в одностороннем порядке». «Есть некоторые международные игроки, такие как Китай, Турция и Соединенные Штаты, могли бы изменить ситуацию на дипломатическом уровне, но реальных проявлений открытости с российской стороны пока нет", - сказал он.

Кроме того, глава МИД Италии сообщил о постоянных контактах с Вашингтоном в вопросах помощи Украине.

Ранее СМИ сообщали о том, что США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины и в него, возможно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T .

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