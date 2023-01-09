Экс-президент Бразилии осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил поведение своих сторонников, которые в воскресенье взяли штурмом ключевые правительственные здания в столице страны.
"Мирные демонстрации, соблюдающие закон, являются частью демократии", - написал Болсонару в своем твиттере.
"Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, которые практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил", - отметил он.
"На протяжении всего моего мандата я всегда действовал в соответствии с Конституцией, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - добавил экс-глава государства.
По данным New York Times в то время, когда сторонники Болсонару штурмовали здание парламента и верховный суд Бразилии, сам бывший президент находился в США в штате Флорида.
Как пишет издание, Болсонару живет в Орландо с конца декабря, поскольку ему грозит ряд расследований в Бразилии, связанных с пребыванием на посту президента.
Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии в воскресенье ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.
По меньшей мере 400 человек были арестованы за участие в массовых беспорядках, сообщил губернатор федерального округа страны Ибанейс Роша.
Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.
В январе прошла инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.
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